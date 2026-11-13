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Jo Ellen Bender Bodkins
By Master Control,10 days ago
Jo Ellen Bender Bodkins, 83, a resident of Elkins passed from this life Thursday, November 12, 2026, at Elkins Rehabilitation and Care Center. Jo Ellen was born Monday, June 7, 1943, in Huttonsville, a daughter of the late Lester Bender and Effie Ida Kenney Bender. On July 23, 1960, in Monterey, VA, she was married to Ronald Joe Bodkins, who survives. They had celebrated sixty-six years of marriage.