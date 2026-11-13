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NDM E. coli Cross-Resistance and Tetracyclines in AMR Infections
10 days ago
Penicillin-binding protein 3 alterations in NDM-producing E. coli can compromise both aztreonam-avibactam and cefiderocol simultaneously, while tetracycline derivatives retain a narrow role in carefully selected scenarios. "NDM E. coli Cross-Resistance and Tetracyclines in AMR Infections " highlights an organism-specific pitfall that can leave clinicians without an assumed salvage option. NDM-producing...