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Police: Woman puts sugar water in fuel tank because she ‘felt ignored’ in Homestead
10 days ago
MIAMI-DADE COUNTY, Fla. — A 21-year-old woman faced a third-degree felony charge on Friday after a woman accused her of damaging her car in Homestead, according to police. A woman told police officers that Maya Cambero admitted to putting “sugar water and gasoline” in her parked car’s fuel tank on Monday because she “felt ignored,” according to police.
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