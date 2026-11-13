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An Abu Dhabi Highway Just Saw a Yangwang U9 Xtreme Hit 312.65 MPH. Guinness Signed Off, With One Asterisk: One Direction Only
By Eve Nowell,10 days ago
BYD’s Yangwang just blew past Bugatti’s 304.773 mph mark, and it did it on a public highway. On November 1, a U9 Xtreme driven by Marc Basseng reached 503.17 km/h on Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), in Abu Dhabi’s Al Dhafra Region, according to BYD’s own release. That is 312.65 mph, or a little under 140 meters every second. byd.