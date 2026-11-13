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Update: FAA Authorizes USVI Inter-Island Flights Despite Nationwide Ground Stop
11 days ago
Commercial aircraft parked at Cyril E. King Airport on St. Thomas. The FAA issued a nationwide ground stop Friday, November 13, affecting USVI departures, while VIPA warned of potential flight delays and cancellations. The Federal Aviation Administration has authorized inter-island flights in the U.S. Virgin Islands despite Friday's extraordinary nationwide...