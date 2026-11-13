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Rainbow Housing Buys Norwalk Senior Tower for $41.9M
By Gabriela Martinez,10 days ago
A 185-unit senior apartment tower in Norwalk has traded hands for $41.9 million, with Rainbow Housing picking up the age-restricted property at a price of $226,678 per unit. The building, known as Norwalk Tower Apartments, sits about 16 miles from downtown Los Angeles and is reserved for residents aged 62 and older earning at or below 50 percent of the area median income.
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