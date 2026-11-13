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Augusta County Sheriff’s Office searching for missing woman last seen in Staunton
By Michael Russo,10 days ago
AUGUSTA COUNTY, Va. (WHSV) - The Augusta County Sheriff’s Office is asking for the public’s help to find a missing woman last seen in July in Staunton. Krystle Renea Rinker, 38, was last seen July 20, 2026, in Staunton, according to an ACSO release. Rinker was reported missing Thursday by a friend or family member, the release said.
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