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TABC – PUBLIC NOTICE OF APPLICATION for La Sipota Ice Cream, Fruit and Smoothie
10 days ago
Application has been made with the TEXAS ALCOHOLIC BEVERAGE COMMISSION for a WINE AND MALT BEVERAGE RETAILER’S PERMIT (BG) and a FOOD AND BEVERAGE CERTIFICATE (FB) by FLOR DE MARIA MOLINA QUINTANILLA DBA LA SIPOTA ICE CREAM, FRUIT AND SMOTHIE TO BE LOCATED AT 4407 W Fuqua St., Houston Tx 77045-6256 HARRIS COUNTY TEXAS. Officers of said corporation are FLOR DE MARIA MOLINA QUINTANILLA.