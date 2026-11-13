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Manitoba programs aim to support tariff-hit businesses and create youth employment opportunities
By Local Journalism Initiative,10 days ago
Manitoba businesses facing tariff-related challenges and young people looking to gain work experience could benefit from two new provincial programs offering millions of dollars in wage subsidies. The Business Council of Manitoba (BCM) introduced its Youth Experience Program (YEP) and Tariff Workforce Stabilization Program (TWSP) at the Winnipeg Career Fair...