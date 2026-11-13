undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
My Favorite Instant Pot Comfort Food
By charity,4 days ago
With winter upon us, I crave nothing more on a gross day than comfort food. My favorite comfort food is something my mom always made when I was growing up: beef stew. When my mom makes it, she lets it simmer for hours to tenderize the beef. However, when I got my Instant Pot a few years ago for Mother’s Day, one of the first things I knew it would be great for was tenderizing the meat for this stew.