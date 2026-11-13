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Mary Jane “Janie” (Thies) Schultz, 77
By Effingham, IL / Effingham Radio,10 days ago
Mary Jane “Janie” (Thies) Schultz, 77, passed away on Friday, November 13, 2026 at her home in Effingham. A Mass of Christian Burial will be held at 10:30 a.m. on Wednesday, November 18, 2026 at St. Anthony of Padua Catholic Church in Effingham with burial in St. Anthony Cemetery. Visitation will be held from 4:00 p.m. to 6:00 p.m. on Tuesday, November 17th at Bauer Funeral Home in Effingham. Memorial donations may be given to St. Anthony Schools or to SBL Hospice.
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