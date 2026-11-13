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Mayor Announces Pilot Program to Lower Energy Costs
8 days ago
Today,Mayor Freddie O’Connell announced a new pilot program to help lower energy costs for Nashvillians. The program, called PowerBack Nashville, is a new partnership between Metro Nashville, CLEAResult, Tennessee Valley Authority (TVA), Rebuilding Together Nashville and United Way of Greater Nashville. The pilot will provide free home improvements to selected low-income Nashville households whose homes were damaged by Winter Storm Fern. The goal is to lower energy costs while making homes safer, more comfortable, and better prepared for future extreme weather.