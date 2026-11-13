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EXCLUSIVE: Washington AG Nick Brown’s home broken into, suspect released despite police objections
10 days ago
A former staffer for a consultant on Brown’s campaign was arrested at the scene. Washington Attorney General Nick Brown’s own home became a Seattle crime scene when a former campaign consultant’s staffer allegedly broke in. Police arrested her and objected to her release, citing escalating behavior, but she was released from jail the following evening.
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