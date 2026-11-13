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Maryland Flags Repeat Producer Compliance Failures in Insurer Exams
By Tez Romero,8 days ago
What changed: The Maryland Insurance Administration (MIA) issued Bulletin 26-28 on November 10, 2026, reminding all authorized insurers of their obligations around producer licensing verification, internal appointments, register maintenance, written appointment confirmation, and for-cause termination reporting. Who’s affected: All insurers authorized to transact business in Maryland, across all lines of...