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Leadership Harrison members pack Thanksgiving dinners for cancer patients, Ronald McDonald House
By Robert Fornataro,10 days ago
CLARKSBURG, W.Va (WDTV) - More than 30 Leadership Harrison members packed donated turkeys, stuffing and cornbread mix into complete Thanksgiving dinners at Maya’s on Main in downtown Clarksburg. The dinners are going to cancer patients at United Hospital Center and to the Ronald McDonald House in Morgantown. Five boxes...
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