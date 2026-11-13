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In Memoriam: Beverly Whipple, 1941–2026
By Name:*,8 days ago
Beverly Whipple, professor emerita at Rutgers University in New Jersey, passed away on November 2. She was 85 years old. A native of New Jersey, Dr. Whipple received her bachelor’s degree in nursing from Wagner College. She went on to complete a master’s degree in counseling, a master’s degree in nursing, and a Ph.D. in psychobiology with a concentration in neurophysiology from Rutgers University.