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Estela Rodriguez Highlights Panel Discussion on Drug Approvals and Clinical Trials at the Latin America Conference on Lung Cancer
9 days ago
Estela Rodriguez, Associate Director of Community Outreach in Thoracic Oncology at the University of Miami’s Sylvester Comprehensive Cancer Center, shared on X:. “Excellent panel on overcoming challenges in drug approvals, drug access, clinical trials in Latin America. What it takes to get drugs to more people, value-based pricing and...