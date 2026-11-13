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32 hurt after tanker hits river cruise ship on Mississippi River in New Orleans: mayor
By JESSICA A. BOTELHO,9 days ago
How many passengers were aboard the American Heritage cruise ship?. Why did Governor Jeff Landry state he was heading to New Orleans?. At least 32 people were hurt after a tanker experienced steering issues and crashed into a river cruise ship along the Mississippi River in New Orleans on Friday, prompting an emergency response, according to officials.