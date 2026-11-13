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Common ADHD classroom accommodations don’t improve student performance, FIU study finds
By cfelixcpa,10 days ago
FIU psychology research assistant professor Marcela Ramos provides positive feedback and encouragement to children during an art activity at FIU’s Summer Treatment Program. (Credit: Christopher Necuze / Florida International University) Research in JAMA Pediatrics finds behavioral interventions and stimulant medication improve classroom outcomes, while common accommodations show no significant...