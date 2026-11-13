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Major airlines sued over alleged price-fixing using shared data platforms
By Top Class Actions,8 days ago
Who: Two groups of consumers filed separate class action lawsuits against Airline Tariff Publishing Company (ATPCO), its subsidiary 3Victors Inc. and several major airlines, including American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways and United Airlines. Why: Both lawsuits allege the companies coordinated domestic airfares by sharing...
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