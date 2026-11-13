undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Holiday events set across Alabama and Georgia in November and December
By Daniel Etherton,9 days ago
COLUMBUS, Ga. (WTVM) - Holiday events in Alabama and Georgia begin in November and continue into December. In Alabama, Opelika Main Street will host a Holiday Open House on Nov. 15, and the Opelika Chamber will host SNOPELIKA on Dec. 4. In Georgia, Fantasy in Lights opens Nov. 13, LaGrange holds a holiday weekend Nov. 20-22 and a Breakfast with Santa takes place in Columbus on Dec. 5.
9