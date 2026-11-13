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Cook County Treasurer Maria Pappas to Mark Diwali with Music, Dancing and a Recognition Ceremony for Indian Community Leaders
By Our Writers,9 days ago
Cook County Treasurer Maria Pappas to Mark Diwali with Music, Dancing and a Recognition Ceremony for Indian Community Leaders. Cook County Treasurer Maria Pappas and Indian Consul General Dr. M. Anand Prakash will host a Diwali celebration featuring music and dance. Indian American community leaders, activists and entrepreneurs will also...
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