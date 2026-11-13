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City of Bloomington Utilities issues precautionary boil water advisory
By bton.in/Contact,9 days ago
BLOOMINGTON – Due to a water main break, 6 addresses on North Cabot Court are under a precautionary Boil Water Advisory until 10 a.m. Saturday, 11/14/2026, unless otherwise notified. For more information and specific addresses, visit bloomington.in.gov/utilities or 812-339-1444. The Indiana Department of Environmental Management (IDEM) requires all public...