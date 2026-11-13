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Robert Elmer Anderson
10 days ago
Robert Elmer Anderson, 74, of Emporia, Kansas, formerly of Alma, passed away Tuesday, November 10, 2026, at Freeman Health System in Joplin, Missouri. Robert was born December 20, 1951, in Manhattan, Kansas, the son of Samuel and Esther (Metzger) Anderson. He attended local grade schools and graduated from Alma High School in 1969. He went on to graduate from Kansas State University with a bachelor’s degree in accounting.