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Malik Beasley Hawking Autographed Jerseys on TikTok Live Before Guilty Plea
By TMZ Staff,9 days ago
Malik Beasley is trying to make a few extra bucks before he pleads guilty in his federal sports gambling case ... selling signed jerseys on social media for $200. The former NBA star jumped on TikTok Live to hawk his wares ... offering jerseys from basically every era of his NBA career, signed -- with a personalized message -- in exchange for cold, hard cash.