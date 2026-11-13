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Alloya Corporate FCU Facilitates Multi-Issuer Auto Loan Securitization
By eZ SystemsCUToday,7 days ago
NAPERVILLE, Ill.--Alloya Corporate Federal Credit Union has announced its second multi-issuer asset-backed securitization (ABS) of auto loans, involving three member credit unions: Dort Financial Credit Union in Michigan, Gesa Credit Union in Washington and Liberty Federal Credit Union in Indiana. "Building on Alloya’s successful facilitation of the credit union network’s...