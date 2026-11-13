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There’s Good News: Redmond Proficiency Academy students honor veterans with community service
By Campbell Porter,10 days ago
REDMOND, Ore. (KTVZ) -- Students at Redmond Proficiency Academy marked Veterans Day Wednesday by completing hands-on community service projects in Central Oregon. Middle school students assembled support supplies for local veterans, while high schoolers spent the day volunteering outdoors alongside veterans at a nearby ranch. The efforts were organized through...
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