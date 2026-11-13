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Yoga-Based Cardiac Rehab Improves Quality of Life in Heart Failure Trial
9 days ago
AHA 2026: Yoga-based cardiac rehabilitation improved quality of life and walking distance in patients with HFrEF but did not significantly reduce death, hospitalization, or stroke. A structured yoga-based cardiac rehabilitation program significantly improved quality of life and physical functioning among adults with. , but did not reduce the combined risk...