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Miami-based manufacturer claims 96,000-wafer-per-hour deposition line for tandem cells
By Brian Publicover,5 days ago
NAED Energy Holding has said its new vertical deposition platform is rated at 96,000 wafers per hour and designed to make perovskite-silicon tandem cells targeting 30% efficiency. Miami-based NAED Energy Holding said its PV-1 PECVD-V, a vertical in-line deposition platform for solar cell manufacturing, is rated at 96,000 wafers per...