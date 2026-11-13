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Jensen Huang quits Nvidia days before earnings as CFO Kress takes over
By Camila Nogueira,9 days ago
Nvidia co-founder Jensen Huang resigned Thursday as president, chief executive and board director of the chipmaker, with immediate effect. Colette Kress, the company’s chief financial officer, will run Nvidia as interim CEO and keep her finance duties until directors choose a permanent replacement, according to a company filing. Since...