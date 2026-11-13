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Dare County Land Transfers
By Outer Banks Voice,9 days ago
Hickey Jack A from Kinnakeet Villas Llc/031018110—HS 11 Kinnakeet Villas/$448,750/Improved Residential. NC Tribe Llc fom Albright Lisa Ann/014724002—Metes & Bounds/$335,000/Mobile Home Included. Minshall Edward James from Bjerknes Peter J/014822628—Lot 628 Ph 6 Kinnakeet Shores/$680,000/Improved Residential. Buxton. Black Robert Wayne from O’Connor Enterprises/017305061—Lot 61 Diamond Point Estates/$522,500/Improved Residential....