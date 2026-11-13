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Clara Sue Hinkle
7 days ago
Clara Sue Hinkle, age 86, of Chickamauga, Georgia, passed away Wednesday, November 11, 2026, at her residence surrounded by her family. Her greatest earthly blessing was her family. She loved them deeply, prayed for them faithfully, and carried each one in her heart. Her prayers were often spoken quietly, but the love behind them was immeasurable. Though her voice is now silent, the prayers she lifted to Heaven and the faith she lived by will remain a precious part of her family’s lives for generations to come. Her greatest legacy is a family who will forever know what it means to be loved and prayed for by a devoted mother.