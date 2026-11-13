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Cambridge FFA Seeks Nominations to Honor Veterans with Wreaths for Ag Warriors
By Jennifer Russell,9 days ago
Cambridge FFA Accepting Nominations for “Wreaths for Ag Warriors” Veterans Tribute. The Cambridge FFA is continuing its tradition of honoring local heroes who served our country through its annual Wreaths for Ag Warriors program. On this day of thankfulness, Cambridge FFA members announced they are once again accepting nominations for deceased veterans to be recognized during a special assembly on December 11th.
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