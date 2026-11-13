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Governor Morrisey Announces Glamping Reservations Now Open at Four West Virginia State Parks
4 days ago
PIPESTEM, W.Va. – Governor Patrick Morrisey today announced that reservations are officially open for 32 new glamping accommodations at four West Virginia State Parks, expanding overnight lodging options and bringing new private investment into the state's growing tourism economy. Watch the Governor’s announcement here. “West Virginia has some...