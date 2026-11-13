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Aptar Pharma Adds Controlled Substance Capabilities at New Jersey Facility
7 days ago
Aptar Pharma has expanded its contract development and manufacturing capabilities with a new Drug Enforcement Administration (DEA) registration authorizing its Boonton, New Jersey, facility to handle Schedule II and III controlled substances. The expanded registration positions Aptar Pharma Services to provide development-to-clinical manufacturing support for companies pursuing controlled substance-based inhaled and nasal therapies.