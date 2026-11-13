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FDA Clears AI-Powered Cardiac MRI Analysis Platform
By Michael Barbella,9 days ago
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted 510(k) clearance for Heartvue.Proton, Heartvue.ai’s machine learning–powered software for viewing, post-processing, and quantitative evaluation of cardiovascular magnetic resonance (MR) images. Innolitics guided Heartvue from initial FDA engagement through clearance. Cardiac MRI is the gold standard for assessing cardiac structure...