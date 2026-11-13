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Obituaries: Mammon; McDaniel; Woodward
By Oil City Staff,9 days ago
Michael Edwin Mammon, 81, of Casper, Wyoming, passed away on November 8, 2026, at Wyoming Medical Center from complications following a broken hip. Mike was born on July 2, 1945, in St. Joseph, Missouri, to Edwin and Mary Mammon. He graduated from Natrona County High School in 1963 and studied commercial art and design at Casper College. He spent twelve years as art director at KTWO-TV, followed by seventeen years in commercial art and advertising at the Casper Star-Tribune, before founding Fine Photography of Mike and Starla Mammon.