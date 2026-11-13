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71-year-old driver dies in crash with semitrailer on University Parkway in Sarasota
By Thad Randazzo,9 days ago
SARASOTA, Fla. (WWSB) - A 71-year-old Sarasota man died and a 71-year-old Sarasota woman was critically injured when a Chevrolet Equinox struck the rear of a semitrailer on University Parkway approaching Medici Court, according to the Florida Highway Patrol. Trooper Kenn Watson said the crash happened at about 11:55 a.m....
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