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Bronze statues on Pendleton’s Main Street, River Walk get maintenance treatments
By Michael LeCompte,4 days ago
PENDLETON, Ore.-Several bronze statues in Pendleton are shining a bit brighter and looking more vibrant thanks to some recently completed maintenance. West Coast Art Conservation performed maintenance on 10 bronze statues that are part of the Pendleton Arts Commission’s public art collection in September. “If you walk by a...
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