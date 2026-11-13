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Health dept, OU investigating 11 cases of Shiga toxin-producing E. coli on campus
By Athens City-County Health DepartmentOhio University,9 days ago
ATHENS, Ohio — Athens City-County Health Department investigating confirmed Shiga-Toxin Producing E. coli on Ohio University Athens campus. The Athens City-County Health Department and Ohio University are working closely together to investigate cases of Shiga toxin-producing E. coli (STEC). The number of laboratory-confirmed cases has increased to eleven. All eleven cases identified to date involve members of Ohio University’s Athens campus student population.