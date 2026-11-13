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Commercial Space Federation Welcomes CesiumAstro as a New Associate Member
By Commercial Space Federation,9 days ago
November 13, 2026— Washington, D.C.—The Commercial Space Federation (CSF) is pleased to welcome CesiumAstro as its newest Associate Member. A global leader in advanced connectivity solutions for the space and defense sectors, CesiumAstro delivers advanced space systems that connect, detect, and defend across commercial, government, and national security missions. CesiumAstro’s addition further strengthens CSF’s diverse membership and the Federation’s work to advance a competitive, innovative, and sustainable U.S. commercial space economy.