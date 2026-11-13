undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Clarendon among seven S.C. counties in severe drought
By Melissa Foust-McCoy,9 days ago
Clarendon County is one of seven South Carolina counties officially classified as experiencing severe drought, with neighboring communities facing similar conditions and little rainfall expected to bring relief in the coming days. The South Carolina Drought Response Committee's latest assessment, issued Oct. 13, placed Clarendon, Sumter, Orangeburg, Calhoun and Williamsburg...