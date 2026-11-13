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What to know if you are going to Pittsburgh International Airport for 2026 Thanksgiving
9 days ago
(File Photo: Credit for Photo: Courtesy of Sebastian Foltz/ Pittsburgh Post-Gazette, Caption for Photo: A sign welcomes guest to new terminal at Pittsburgh International Airport on Thursday, Nov. 13, 2025. (Sebastian Foltz/ Pittsburgh Post-Gazette) Noah Haswell, Beaver County Radio News. (Pittsburgh, PA) The Transportation Security Administration shared advice yesterday for...