undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Elmer C. "Bud" Rigsby
9 days ago
Elmer Crismon “Bud” Rigsby, Jr., 80 of Waynesville, Mo., passed away Wednesday, November 11, 2026, in his home. He is survived by three children: Kimberly Stratton (Jody) of N. Richland Hills, Texas, Andrew Rigsby of Halton City, Texas, and Rita Rigsby of Waynesville, Mo.; ten grandchildren; four great-grandchildren; four siblings: Lorel Rigsby-Gaffner (Gary) of Waynesville, Mo., Kathy Brinson of Overland Park, Kan., Merrie Christensen of Carson City, Nev., and Gordon Rigsby (Cherie) of Waynesville, Mo.; brother-in-law: Willie Rowell of Waynesville, Mo.; several nieces, nephews, other relatives and friends.