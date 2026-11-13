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Horizon Quantum: Technical Execution Deepens Capabilities – Quarterly Update Report
By Exec-Edge,8 days ago
Scalable Characterization and OQC Integration Deepen Triple Alpha; Entropica Could Accelerate Fault-Tolerant Roadmap. Triple Alpha integration with OQC’s 32-qubit Toshiko processor extends hardware-control and calibration capabilities beyond HQ’s own Ember-1 testbed. Multiplexed characterization on Rigetti’s 108-qubit processor reduced required experiments from over 5,000 to seven, demonstrating significant scalability...