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The Museum at Warm Springs Announces Awards for the “33rd Annual Warm Springs Tribal Member and Youth Exhibit”
By Brody Morgan,9 days ago
WARM SPRINGS, Ore. (KTVZ) -- The Museum at Warm Springs announced award winners Friday for the 33rd Annual Warm Springs Tribal Member and Youth Exhibit, showcasing artwork created by adult and youth Tribal members. The exhibit is scheduled to open with a public reception on Wednesday, November, 18th, from 5:30...
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