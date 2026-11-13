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Glamping reservations now open at four West Virginia State Parks
By Kendyl Householder,9 days ago
PIPESTEM, W.Va. (WTAP) - Gov. Morrisey announced today that reservations are open for 32 new glamping accommodations at four West Virginia State Parks. Overnight lodging options have expanded and brought new private investment into the state’s growing tourism economy. Starting Nov. 13, visitors can reserve glamping accommodations for the...