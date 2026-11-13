undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Evangelical preacher Sister Cindy advocates for sexual purity at Vanderbilt
By Evan Friedman,9 days ago
Cindy Smock, an evangelical Christian preacher and social media influencer known as Sister Cindy, preached about sexual purity at Vanderbilt Nov. 10 as part of her Tennessee tour. The tour is part of her wider “HoNoMo [Ho No More] Revolution,” an effort to promote Christian sexual ethics in place of what she describes as modern-day “ho culture,” particularly on college campuses.