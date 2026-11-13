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Box Office: 'Ebenezer' Hits $1.5M in Previews, 4.5-Star PostTrak Overrules Critics; ‘How to Rob A Bank’ Falls Flat With $900K
By Jordan Ruimy,8 days ago
Ti West's "Ebenezer" made $1.5M from Thursday previews. That's a decent start. This is the first big greenlight from Paramount’s new regime since last year's Skydance merger. For a while now, it's also been widely seen as Johnny Depp's comeback vehicle. "Ebenezer" should take #1 with about $23M domestically,...