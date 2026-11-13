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Lake City election commission denies mayor's protest, upholds election results
By Tonya Brown,9 days ago
LAKE CITY, S.C. (WPDE) — The Florence County Election Commission denied a protest Friday challenging the results of Lake City's Nov. 3 mayoral election, upholding former Mayor Larue Alford's victory over incumbent Mayor Yamekia Robinson. Commissioners reached their decision after hearing arguments from Robinson and Alford's attorney, Marion Fowler,...